Pesquisas XP/Ipespe e Moral/Futura, que têm mesmo contratante final, mostram discrepâncias e divergências de metodologia

Apoie o 247

ICL

Por Leonardo Sobreira, do 247 - Os resultados da pesquisa ModalMais/Futura causaram estranheza ao apontar para uma margem de apenas 5 pontos entre Lula e Jair Bolsonaro, uma vez que todas as outras pesquisas apontam o ex-presidente com ampla margem de vantagem, podendo até mesmo vencer a disputa no primeiro turno.

O mais recente levantamento Ipespe, instituto patrocinado pela XP Investimentos, divulgado nesta quinta-feira (27), mostra que Lula segue na liderança isolada da corrida presidencial, com 44% das intenções de voto. Atrás do petista, aparece Bolsonaro, com 24%.

Já no levantamento estimulado realizado pela Futura, Lula tem 36,9% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 31,4%.

PUBLICIDADE

A metodologia empregada pelo instituto contratado pelo Modal é "estranha", relatou um cientista político que tem trabalhado com pesquisas quantitativas e qualitativas há anos para empresas e partidos políticos. A pesquisa respeita "os critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais de sexo, idade e estado de moradia", conforme o documento descreve, mas utiliza "estado de moradia" como um dos fatores.

De acordo com a fonte, o dado pode não expressar representatividade com a mesma clareza que fatores como renda e grau de escolaridade. Além disso, o desmonte dos censos nos últimos anos levanta dúvidas quanto à base de dados utilizada pelo Futura.

O levantamento também questionou os respondentes sobre três nomes minoritários, o que pode ter comprometido algumas respostas.

PUBLICIDADE

No levantamento realizado pelo Ipespe, "controle de instrução", "renda" e "recall do voto presidencial de 2018" foram considerados. As entrevistas telefônicas utilizaram o sistema CATI IPESPE.

A representatividade das bases de dados utilizadas em pesquisas telefônicas é de suma importância aos leitores na hora de analisar a veracidade de uma pesquisa, reforçou a fonte.

A grande diferença entre os resultados foi objeto da coluna de Lauro Jardim, no Globo, nesta quinta-feira (27). O jornalista aponta: "é interessante perceber também que XP e Modal são, desde a semana retrasada, duas empresas financeiras controladas por um mesmo grupo: por R$ 3 bilhões a XP Inc. comprou o Modal". Segundo ele, uma possibilidade é o grupo estar atirando "para todos os lados."

PUBLICIDADE

No site do TSE, as duas pesquisas, realizadas por Ipespe e Futura, estão registradas para o período. O cadastro da primeira é BR-05162/2022; da segunda, BR-08869/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE