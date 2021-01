PF entrega à defesa de Lula mensagens de Moro e Dallagnol

A Polícia Federal entregou à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início da noite desta segunda-feira (11), mensagens de autoridades hackeadas e que foram apreendidas pela Operação Spoofing; as mensagens incluem trocas entre integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato edit

247 - A Polícia Federal entregou na noite desta segunda-feira (11) à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mensagens que foram apreendidas pela Operação Spoofing. As mensagens incluem diálogos trocados entre o ex-juiz Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, ex integrantes da força-tarefa.

Os diálogos devem comprovar atuação parcial do ex-juiz, abrindo espaço para a sua suspeição e a devolução dos direitos políticos do ex-presidente

Segundo reportagem do portal UOL, o pedido de acesso foi feito pela defesa de Lula ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski e acatado pelo ministro em 28 de dezembro.

Os advogados do petista enviaram um hoje comunicado ao gabinete de Lewandowski no qual relatam terem retirado, na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, dois HDs externos com os arquivos.

O conhecimento liberta. Saiba mais