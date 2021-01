PF promete entregar à defesa de Lula até terça-feira mensagens de Moro e Dallagnol

Diálogos devem comprovar atuação parcial do ex-juiz, abrindo espaço para a sua suspeição e a devolução dos direitos políticos do ex-presidente edit

247 – "A Polícia Federal deve entregar para a defesa do ex-presidente Lula até terça da semana que vem as mensagens da Operação Spoofing — conhecia como Vaza-Jato — apreendidas na investigação sobre a invasão de celulares de autoridades em 2019. Os três HDs para que a gravação dos arquivos seja feita foram entregues pelos advogados do petista na última quarta-feira. A PF estima que haja 7 terabytes de arquivos", informa a coluna Radar .

Os diálogos devem comprovar atuação parcial do ex-juiz, abrindo espaço para a sua suspeição e a devolução dos direitos políticos do ex-presidente. Em entrevista à TV 247 nesta manhã, o sociólogo Boaventura Sousa Santos disse que a credibilidade do sistema de justiça no Brasil depende da correção da violência judicial cometida contra Lula, que abriu espaço para a ascensão do neofascismo. Inscreva-se na TV 247 e confira:

