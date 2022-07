PGR contraria PF e pede ao STF apenas prisão domiciliar de bolsonarista que ameaçou Lula e ministros da Corte

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR), por meio da vice-procuradora Lindôra Araújo, defendeu ao Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (31), a prisão domiciliar do bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que ameaçou de morte o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros da Corte, além de outros políticos de esquerda. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A Polícia Federal havia pedido a prisão preventiva de Ivan sem prazo para acabar, mas, de acordo com a vice-procuradora geral da República, "não obstante a gravidade das condutas perpetradas" pelo meliante, "medidas cautelares diversas da prisão preventiva são suficientes para impedir a reiteração delitiva e assegurar a eficácia da investigação."

Além da prisão domiciliar, Lindôra defende o bloqueio de canais digitais e grupos no Instagram e Whatsapp que Ivan administrava; bloqueio do acesso a redes sociais e "quaisquer canais digitais"; proibição de concessão de entrevistas, de criação de listas de transmissão por aplicativos e de ameaçar ministros do STF e políticos, "por qualquer meio, especialmente via rede social, plataforma ou aplicativo."

