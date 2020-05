Pimenta cobra Bretas por adiamento da operação que atingiria clã Bolsonaro

“O que o juiz Marcelo Bretas, responsável pelo inquérito da Operação Furna da Onça, teria para nos dizer sobre as revelações de Paulo Marinho?”, perguntou o deputado edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) cobrou o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, pelo adiamento da operação envolvendo Fabrício Queiroz que atingiria o clã Bolsonaro durante as eleições de 2018.

“O que o juiz Marcelo Bretas, responsável pelo inquérito da Operação Furna da Onça, teria para nos dizer sobre as revelações de Paulo Marinho sobre a proteção da PF a família do seu amigo Jair Bolsonaro”, indagou o parlamentar pelo Twitter.

De acordo com revelação do empresário Paulo Marinho, que atuou diretamente na campanha de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que concorria a senador, teria sido avisado pela Polícia Federal sobre a investigação de Queiroz, o que fez com que ele demitisse o operador financeiro de seu gabinete.

Marinho revelou ainda que os policiais que vazaram a informação para Flávio também “teriam segurado a operação, então sigilosa, para que ela não ocorresse no meio do segundo turno, prejudicando assim a candidatura de Bolsonaro”.

