"Pinóquio rancoroso", diz diretor do Instituto Lula sobre Ciro Gomes

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente do Instituto Lula Paulo Tarciso Okamotto elaborou uma nota em que refuta acusações feitas por Ciro Gomes (PDT) contra ele e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma participação em um podcast. No documento, o pedetista é tratado como um "Pinóquio rancoroso", informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo .

"Ciro inventa que sou um 'testa de ferro' de Lula e que seríamos sócios no Instituto Lula, ele com 99% das ações e eu, 1%. O Instituto Lula é uma organização social civil sem fins lucrativos, que nunca organizou palestras pagas. Quem o fez foi a LILS Palestras e Eventos Ltda, empresa perfeitamente legal", afirma Okamotto, que hoje integra a diretoria da instituição e a coordenação da campanha do ex-presidente.

"Aqui não existe testa de ferro. Não há sócio oculto. Tudo é feito às claras. Mentiras são apenas as de Ciro", continua.

O candidato do PDT à Presidência também acusou Lula de manter R$ 20 milhões na conta do instituto que leva seu nome para não pagar impostos. Disse ainda, sem provas, que Okamotto detém parte do dinheiro e que empreiteiras participariam do suposto esquema.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.