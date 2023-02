PL completa pagamento de multa de R$ 22,9 milhões e Moraes desbloqueia conta da sigla

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta sexta-feira (17) o desbloqueio das contas do PL após reconhecer a quitação da multa de R$ 22,9 milhões aplicada à sigla por por litigância de má-fé, informa o Metrópoles.

Na terça-feira (14), foram transferidos mais R$ 9.858.370,60 à conta judicial da Caixa Econômica Federal vinculada ao processo, totalizando assim o valor integral da multa aplicada pelo TSE, acrescenta o site.

Os R$ 2.585.254,22 retidos na conta do partido foram então desbloqueados.

A condenação é referente ao fato de que o partido de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro contestou no Tribunal a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado com argumentos de supostas falhas na individualização dos LOGs das urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020 e utilizadas na votação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.