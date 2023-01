PL considera que aumentou o risco de Bolsonaro se tornar inelegível e ser preso

Para integrantes do partido de Bolsonaro, a chance de o ex-presidente manter seus direitos políticos é próxima de zero edit

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes do PL avaliam que o documento apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres, pelo qual seriam tomadas medidas golpistas de decretação de estado de defesa sobre o TSE, será usado para abrir uma investigação contra Jair Bolsonaro e torná-lo inelegível, informa Bela Megale no jornal O Globo.

O documento vai se somar a outros indícios contra o ex-ocupante do Palácio do Planalto constantes em ações que correm na Justiça Eleitoral e deve dar celeridade ao processo de inelegibilidade de Bolsonaro.

Para integrantes do partido de Bolsonaro, após os atos terroristas contra os prédios dos Três Poderes, a chance de o ex-presidente manter seus direitos políticos é próxima de zero. Eles também avaliam que o risco de Bolsonaro ser preso aumentou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.