PL de Bolsonaro vai gastar R$ 1,35 milhão com empresa de auditoria de urnas eletrônicas

Apoie o 247

ICL

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro, vai desembolsar R$ 1,35 milhão para contratar uma empresa particular para auditar as eleições de outubro. De acordo com coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o contrato deve ser assinado na próxima semana com o Instituto Voto Legal, do engenheiro Carlos Rocha.

Ainda de acordo com a coluna, a legenda já credenciou a empresa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas ainda mantém contato com outras especializadas, mesmo a legislação não permitindo que a contratada tenha fins lucrativos.

O PL alegou que não conseguiu encontrar nenhum outro instituto e, por esse motivo, vai fechar o contrato de R$ 1,35 milhão com a empresa de Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE