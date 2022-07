PL derrama R$ 127 mil no Youtube com propagandas de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Partido Liberal (PL) gastou, em um único dia, cerca de R$ 127 mil com 15 anúncios de Jair Bolsonaro no YouTube e no Google> A ação acontece um dia antes da convenção do partido, que será realizada neste domingo (24), quando será lançada a candidatura do atual mandatário à reeleição.

De acordo com reportagem do UOL, os vídeos impulsionados têm duração de seis, 15 e 30 segundos com Bolsonaro dizendo a frase: "não pule este vídeo, é pelo bem do Brasil". Os valores variam de R$ 2,5 mil a R$ 25 mil

O maior valor foi direcionado para os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Só hoje, nos três estados, foram geradas cerca de três milhões de exibições.

Como estratégia de marketing para se aproximar do eleitorado feminino, - público com mais rejeição de acordo com as pesquisas - em um dos vídeos Bolsonaro aparece ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura, que veste uniforme militar.

