Planalto desmonta cargos do PL e redistribui funções no governo

247 - O Palácio do Planalto aproveitou a operação de reorganização da base aliada no Congresso para desmontar uma rede de cargos ocupados por apadrinhados do PL de Jair Bolsonaro no governo federal, informou o Metrópoles. Além de parlamentares do Centrão que vinham se afastando das votações favoráveis ao governo, deputados do PL também perderam posições que ainda mantinham em diferentes áreas da administração pública.

Durante a operação, indicados do PL foram exonerados de uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal, de diretorias do Postalis, fundo de pensão dos Correios, e até de cargos no Ministério da Agricultura. A medida faz parte de um esforço do Planalto de redistribuir funções e consolidar o controle sobre a base parlamentar. Segundo integrantes da articulação política, a operação já foi concluída e agora o foco está na redistribuição dos cargos, excluindo o PL de Jair Bolsonaro das novas nomeações.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, revelou a aliados que apadrinhados por deputados do PL ocupavam superintendências regionais da pasta, exercendo influência sobre políticas e recursos estratégicos. A retirada desses nomes reforça a estratégia do governo de reduzir a presença do partido de Bolsonaro na administração federal.

Fontes da articulação política afirmam que a medida também envia um recado claro sobre a necessidade de fidelidade ao governo nas votações e negociações no Congresso. O PL, até o momento, não deve ser contemplado na nova distribuição de cargos, consolidando a exclusão do partido das funções estratégicas no governo.