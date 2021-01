Planalto impõe sigilo de até cem anos em cartão de vacina de Bolsonaro

O Palácio do Planalto decretou sigilo de até cem anos ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e a qualquer informação sobre as doses de vacinas que ele tenha recebido ou poderá receber edit

247 - O Palácio do Planalto decretou sigilo de até cem anos ao cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e a qualquer informação sobre as doses de vacinas que o presidente recebeu. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Segundo o jornalista, em resposta a um pedido da coluna por meio da Lei de Acesso à Informação, a Presidência afirmou que os dados "dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem" do presidente, e impôs um sigilo de até cem anos ao material.

O conhecimento liberta. Saiba mais