PoderData: 58% apoiam impeachment e 64% desaprovam governo Bolsonaro

De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 8 pontos em relação ao levantamento anterior, no final de julho. A proporção dos que acham que Bolsonaro deve continuar no cargo caiu 13 pontos percentuais no mesmo período edit

247 - O percentual dos que acham que Jair Bolsonaro deve sofrer impeachment saltou para 58%, segundo pesquisa PoderData realizada nesta semana (16-18.ago.2021) e divulgado no portal Poder 360. De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 8 pontos em relação ao levantamento anterior, no final de julho.

A proporção dos que acham que Bolsonaro deve continuar no cargo caiu 13 pontos percentuais no mesmo período. Passou de 45% para 32%.

A taxa de apoio ao impeachment é o recorde registrado pela divisão de pesquisas do Poder360 para essa pergunta. Fica tecnicamente empatada com os 57% registrados no final de maio, considerando-se a margem de erro de 2 pontos percentuais da pesquisa.O número vem em um momento de tensão entre Bolsonaro e outros Poderes, em particular a Justiça Eleitoral.

PUBLICIDADE

É a 1ª pesquisa realizada depois da live em que o presidente apresentou o que diz serem indícios de fraude na contagem de votos por urna eletrônica nas eleições. Esta pesquisa foi realizada no período de 16 a 18 de agosto de 2021 pelo PoderData.

Foram 2.500 entrevistas em 433 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

PUBLICIDADE