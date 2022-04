Polícia encontra armas durante operação na casa do vereador Gabriel Monteiro; parlamentar foi conduzido para prestar depoimento

Apoie o 247

ICL

247 - Investigadores da 42ª Delegacia de Polícia (DP) de Recreio dos Bandeirantes encontraram armas na casa do vereador do Rio, ex-PM e youtuber Gabriel Monteiro. Foram encontradas uma escopeta calibre 12, seis pistolas, sendo uma delas do político, e coletes à prova de balas. Monteiro é investigado pelo crime de disponibilizar registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

O vereador foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e disse que não há "nada ilegal" no que foi encontrado pela polícia. “Eu vim prestar depoimento e lembrando que não encontraram nada ilegal na minha casa, tudo perfeito. Eu só vim depor. Todos os armamentos são legais e não tem nada irregular. Provavelmente, tudo será entregue agora”.

De acordo com reportagem de O Globo, também foram apreendidos todos os aparelhos telefônicos, inclusive os celulares usados por PMs que faziam a escolta de Monteiro. Além disso, um dos carros do político também foi apreendido.

Além da casa e do gabinete de Monteiro, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em outros nove endereços ligados ao parlamentar.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o foco principal da operação são fotos e vídeos que seriam registros de cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente ao qual ex-funcionários dizem terem sido feitas por Gabriel Monteiro.

