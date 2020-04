Polícia Federal está perto de pegar Carlos Bolsonaro por Fake News

247 - A vontade de Jair Bolsonaro de demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, tem relação com a investigação da PF sobre fake news contra o STF estar chegando perto de Carlos Bolsonaro, segundo informações do Blog do Vicente, no Correio Braziliense.

De acordo com o blog, policiais envolvidos no caso afirmam que Carlos é o mentor dos ataques disparados aos ministros da Corte.

Por não controlar a PF, Bolsonaro teme que provas contra Carlos sejam vazadas para a imprensa.

A equipe que investiga as fake news contra o STF também passa a investigar os atos contra o Congresso Nacional, o Supremo e a favor da volta do AI-5 no último domingo (19), na qual suspeita-se também da participação de Carlos Bolsonaro.

Para o colunista do Globo Merval Pereira, a iminente demissão de Valeixo tem direta relação com a suspeita que ronda Carlos.

