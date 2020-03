Policiais militares articulam candidatura a prefeito em ao menos 7 capitais

247 - Em meio a pressões de agentes de segurança por reajustes salariais em pelo menos 14 estados, policiais militares articulam candidaturas a prefeituras de sete capitais do país em 2020. Reportagem do jornal O Globo aponta que os movimentos corporativos de policiais nos estados por busca de melhores condições de trabalho tem aumentado a força política das categorias de Segurança Pública — que em 2018 registraram aumento de mais de 300% de participação no Legislativo federal e estadual

Em Fortaleza, capital do Ceará, estado que registrou um motim de policiais com duração de 13 dias, o deputado federal Capitão Wagner (PROS) desponta como um dos principais candidatos à sucessão de Roberto Cláudio (PDT), aliado dos irmãos Cid e Ciro Gomes. No Espírito Santo, que conviveu com uma paralisação de PMs em 2017, o deputado estadual Capitão Assumção (PSL), pré-candidato na capital Vitória, participou de atos da categoria por aumentos neste ano.

Há articulações para candidaturas de policiais em ao menos outras cinco capitais. Em Salvador, por exemplo, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) diz ter o apoio do governador da Bahia, Rui Costa (PT). O PT, no entanto, estuda ter uma candidatura policial própria e sondou a major Denice Santiago, comandante da Ronda Maria da Penha na PM baiana