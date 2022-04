"Política não é uma arte solitária", diz Alckmin ao lado de Lula

Apoie o 247

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin, que esta sexta-feira (8) teve o nome confirmado pelo PSB para ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a "política não é uma arte solitária” e que irá somar esforços para a reconstrução do nosso país”. É lamentável, eu que entrei na vida pública, presidente Lula, como o senhor, lá atrás para redemocratizar o Brasil, e nós temos hoje um governo que atenta contra a democracia", completou.

"Quero somar esforços para a gente recuperar emprego, renda, oportunidade para as pessoas combaterem essa carestia absurda e a população poder ter dias melhores. Chega de sofrimento. É com esperança, com entusiasmo, com amor que vamos colocar nosso nome à disposição para que a gente possa trabalhar pelo Brasil. É com honra e entusiamo", afirmou Alckmin.

O ex-governador também criticou Jair Bolsonaro ao considerar que ele vem deturpando as instituições. "O inverso de boas instituições é a autocracia", ressaltou.

