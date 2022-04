"Precisamos que o demônio volte para o inferno", diz Flávio Dino sobre Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, que deixou o cargo para concorrer ao Senado, afirmou que os atuais postulantes da terceira via devem mirar em Jair Bolsonaro – e não no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A terceira via só cresce disputando pelo campo da direita. O que drenou a energia vital do pensamento de centro-direita no Brasil não foi o Lula, foi o bolsonarismo. A terceira via tem que combater o bolsonarismo para ter sobrevivência no futuro. Bolsonaro perderá, mas precisamos que o bolsonarismo volte para a casinha. Precisamos que o demônio volte para o inferno. Para isso, é preciso que haja mais exorcistas em ação", disse ele, em entrevista ao Valor, aos jornalistas Andrea Jubé e Fernando Exman.

Dino também disse que a esquerda, representada por Lula, vencerá as eleições, dialogando com as forças de mercado. "O povo sabe que uma reeleição é um plebiscito, se o presidente deve continuar ou não. A chave da eleição não será PT e anti-PT, essa foi a chave em 2018. Agora, quem está em julgamento é o Bolsonaro. A pergunta que vai decidir a eleição é: Bolsonaro merece mais quatro anos ou não? Pode botar todo o dinheiro do orçamento secreto, ele vai perder a eleição. Agora vai ser um baile? Vai ser um massacre? Acho que não, tem muita disputa", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE