Preferido da família Bolsonaro para o MP-RJ, procurador bolsonarista fica de fora de lista tríplice

Assim, Marcelo Rocha Monteiro não poderá se tornar procurador-geral de Justiça; isso frustra Flávio Bolsonaro, que é investigado no esquema das “rachadinhas” pelo chefe do MP-RJ desde que lhe foi concedido foro especial edit

247 - O candidato da família Bolsonaro à chefia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), Marcelo Rocha Monteiro, ficou de fora da lista tríplice, tendo obtido apenas 143 dos 904 votos de membros aptos no pleito.

Conforme reportado na Folha de S. Paulo, o mais votado foi o promotor Luciano Mattos (546), seguido da procuradora Leila Costa (501) e do promotor Virgílio Stavridis (427).

A decisão frustra Flávio Bolsonaro, investigado pelo MP-RJ no esquema das “rachadinhas”, que envolve o recolhimento de parte do salário de funcionários para enriquecimento pessoal. A investigação é liderada pelo MP-RJ após o senador ter obtido direito a foro especial em junho deste ano.

Entre as pessoas ligadas ao senador, Leila Costa é a que tem a preferência da família Bolsonaro. Costa é evangélica e tem perfil conservador, mas desagrada o governador interino Cláudio Castro (PSC), que não se comprometeu em nomear o mais votado, como é costume.

O principal temor é que, dado o não comprometimento por parte do governo estadual, Castro possa estar suscetível à influência de procuradores com aval de Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais