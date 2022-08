Preocupados com a imagem, empresários que apoiam Bolsonaro pedem que ele cancele jantar na Fiesp no dia 11

Apoie o 247

247 - Com mais de 700 mil assinaturas, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, organizada pela Universidade de Direiro da USP, fez Bolsonaro voltar atrás e cancelar um jantar marcado para acontecer na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) no mesmo dia da entrega do documento, dia 11 de agosto.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz, da Globonews, empresários bolsonaristas fizeram uma apelo a Bolsonaro para que ele cancelasse o encontro. Segundo os empresários, eles poderiam ser “classificados de representantes do setor privado que apoiam Bolsonaro em suas críticas ao sistema eleitoral e aos manifestos em defesa”, diz a reportagem.

Ainda segundo a reportagem, outro motivo para Bolsonaro ter desistido é o medo de Bolsonaro de ser alvo de protestos durante a divulgação do manifesto.

Nesta terça-feira (02), Bolsonaro voltou a criticar os manifestos em defesa da democracia. Questionado se assinaria a carta que foi elaborada pela Fiesp, o presidente não confirmou que seria signatário do documento e criticou a iniciativa: “Essa carta é política, não preciso dizer se sou democrático ou não”, afirmou. Ele chegou a classificar de “cara de pau” e “sem caráter” os empresários que estão assinando o documento.

