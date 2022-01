Presidente da Caixa, Pedro Guimarães desobedece TCU e segue estrelando vídeos institucionais do banco estatal

Tribunal de Contas da União já ordenou que a CEF retire do ar vídeos em que o presidente do banco se autopromove. Ordem é ignorada edit

247, com Metrópoles – O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que dá ordens verbais proibindo que assessores e mesmo funcionários de carreira circulem na sede da instituição financeira pública trajando roupas “vermelhas”, “em tons de tijolo” ou até mesmo da cor rosa, permanece estrelando vídeos de autopromoção misturados a ações de marketing do banco público.

Guilherme Amado, colunista do site Metrópoles, publicou nota nesta 5ª feira afirmando que Guimarães é o principal protagonista de um filme de dois minutos da CEF que divulga ações da instituição para pescadores. “Guimarães aparece com destaque nas imagens mesmo respondendo a um processo do TCU pelo uso do banco para se autopromover”, escreve Amado. O vídeo foi divulgado pela primeira vez em solenidade no Palácio do Planalto.



A apuração do TCU destina-se a saber se Guimarães usa a estrutura da Caixa para alavancar a sua imagem e alavancá-lo para algum cargo público nas eleições deste ano.

Segundo o colunista do Metrópoles, “o filme vai na contramão” das medidas determinadas pelo Tribunal de Contas “ao colocar Guimarães em uma posição de destaque, ora empurrando um barco que sai para pescar, ora alimentando peixes, entre outras diversas imagens que tentam passar a mensagem de proximidade dele com o dia a dia do beneficiado”.

