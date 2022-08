Presidente do partido de Bolsonaro tem empresa com dívida milionária com a União

Valdemar da Costa Neto, aliado de Bolsonaro e presidente do PL, é sócio de madeireira que deve R$ 5,4 milhões há décadas ao Estado brasileiro edit

247 - O ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL - partido de Jair Bolsonaro -, tem uma empresa em seu nome que deve R$ 5,4 milhões à União devido, em sua maior parte, ao não pagamento de impostos. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

As dívidas datam de décadas, fazendo com que a empresa fosse abandonada. Em junho deste ano, a Receita Federal declarou a companhia como "inapta" por não ter declarado nada ao Fisco nos últimos dois anos.

Ainda de acordo com a Folha, Valdemar é sócio da empresa desde a década de 1980. A Agropecuária Patauá foi criada em 1983 com o nome Agropecuária São Sebastião e era chefiada pelo pai de Valdemar, Waldemar da Costa Filho, que foi prefeito de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e faleceu em 2001.

