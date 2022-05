Presidente do PDT dá sinal verde a traições a Ciro Gomes nos estados

Apoie o 247

247 - O PDT não punirá os infiéis que apoiem o ex-presidente Lula nos estados, assegurou o dirigente da sigla, Carlos Lupi.

“Isso faz parte. Cada candidato quer olhar o eleitor local. O Lula, em alguns Estados, principalmente no Nordeste, é muito forte hoje”, disse ele ao jornal Estado de S. Paulo.

O isolamento de Ciro Gomes vem crescendo em alguns estados, como no Maranhão, com o pré-candidato Weverton Rocha, e no Rio de Janeiro, com Rodrigo Neves. Na outra ponta, Ciro tem a esperança de contar com dissidências regionais do PSB, como o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, candidato à reeleição.

