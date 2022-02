Presidente do PT do Rio rebate Paes: "Lula é um grande cabo eleitoral; povo sabe o que ele fez pelo estado"

João Maurício, presidente estadual do PT, refuta prefeito do Rio, para quem Lula estaria “de salto alto” na formação de palanques para o governo do estado edit

247, no Agenda do Poder – Mantendo um tom de cordialidade com o prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem conservado canais de diálogo com o PT nacional e estadual, apesar dos ataques que ele fez ao ex-presidente Lula em entrevista ao jornal Valor Econômico , do Grupo Globo, que será publicada na próxima 2ª feira, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, João Maurício, repudiou o “salto alto” que Paes vê na campanha petista.

Segundo o site Agenda do Poder, “ João Maurício manifestou também discordância quanto à afirmação de que Lula não tem peso político nas eleições no Rio. ‘O Presidente Lula é um grande cabo eleitoral no Rio de Janeiro como em todo o Brasil. O Lula tem muita credibilidade, o povo sabe tudo o que ele fez pelo estado e principalmente pelo município do Rio de Janeiro. Tenho certeza que o apoio do Presidente Lula significa muito no ponto de vista eleitoral no Rio de Janeiro.’ ”

Leia a íntegra da nota :

“Companheiras e companheiros, respondendo à entrevista do Prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao Jornal Valor Econômico. Primeiro quero manifestar o profundo respeito que temos pelo prefeito Eduardo Paes. Sobre salto alto nas eleições, hoje não deve ter um ser político que tem dialogado tanto com as mais diversas forças políticas do que o Presidente Lula, com um diálogo sobre a preocupação com o Brasil, compreendendo que o que está em jogo na eleição nacional é recuperar a democracia, os direitos civis e a dignidade do povo brasileiro.

As alianças são feitas a base de reciprocidade. Nós do Partido dos Trabalhadores estamos fazendo um gesto para o PSB, porque este partido está trabalhando em um movimento nacional de apoio ao Presidente Lula.

É uma inverdade falar que o PT quer o Governador, o Senador e o Presidente da República, pois o Marcelo Freixo pertence aos quadros do PSB, que está em negociação para integrar a coligação nacional do Presidente Lula.

Inclusive o PT-RJ tem como prioridade central a eleição do Presidente Lula, e se o PSD Nacional e o PSD do Estado abrirem discussão clara sobre o apoio ao presidente Lula, certamente iremos sentar para poder discutir qual é o melhor mosaico eleitoral que nós podemos montar para a eleição.

Uma coisa é certa, temos uma grande divergência com a opinião do Prefeito Eduardo Paes. O Presidente Lula é um grande cabo eleitoral no Rio de Janeiro como em todo o Brasil. O Lula tem muita credibilidade, o povo sabe tudo o que ele fez pelo estado e principalmente pelo município do Rio de Janeiro. Tenho certeza que o apoio do Presidente Lula significa muito no ponto de vista eleitoral no Rio de Janeiro.

João Maurício, Presidente Estadual do PT-RJ.”

