Presidente do Republicanos diz que nada fará o partido ir para a base de apoio a Lula

247 - O presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP), disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que o partido manterá sua independência e não fará parte da base de apoio do governo Lula no Congresso Nacional.

Segundo Pereira, mesmo se o presidente Lula oferecesse um ministério para o partido, ele não aceitaria que a legenda fizesse parte da base de apoio ao governo. O deputado argumenta que a maioria da bancada do partido foi eleita como centro-direita e se identifica com essa posição política.

Além disso, Pereira salientou que seu partido foi responsável por eleger Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e que ainda não definiu sua posição em relação à eleição presidencial de 2026.

“Defendemos valores como a livre iniciativa, o mercado e a meritocracia, que são pilares do manifesto político de centro-direita do nosso partido. Nesse contexto, a eleição do governador do maior colégio eleitoral do país, que é também o estado mais próspero, reforça a nossa posição de independência em relação ao governo, que tem uma tendência estatizante e socialista. Não enxergamos nenhuma possibilidade de atuar como base do governo, pois nada nos atrai para essa posição”, disse o parlamentar.

