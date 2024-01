“Presidente Lula não poderia ter feito melhor escolha”, diz Messias sobre Lewandowski na Justiça

Apoie o 247

247 - O advogado-geral da União (AGU), ministro Jorge Messias, parabenizou o presidente Lula pela escolha de Ricardo Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na mensagem publicada nesta quinta-feira (11) em sua conta no X (antigo Twitter), Messias afirmou que o presidente "não poderia ter feito melhor escolha" e destacou a experiência e a trajetória do novo ministro como fundamentais para enfrentar os desafios da pasta.

"O ministro Ricardo Lewandowski é a pessoa certa para a missão. Os desafios da pasta da Justiça são imensos", avaliou o AGU em seu tuíte. Em uma série de considerações, Messias abordou questões cruciais que o novo ministro terá pela frente, como a segurança pública, a relação do Executivo com o Sistema de Justiça, a cooperação federativa e internacional.

"Com sua chegada ao Ministério da Justiça, ganha o país, ganha o governo e, sobretudo, a sociedade brasileira", declarou Messias. Ele destacou a importância do cargo, responsável pela implementação de políticas cruciais para a garantia de direitos fundamentais, e expressou seu desejo de sorte ao novo ministro.

Além de Messias, ministros, senadores e a primeira-dama, Janja Silva, elogiaram a ida de Lewandowski para a Justiça.

O presidente @LulaOficial não poderia ter feito melhor escolha para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Ricardo Lewandowski é a pessoa certa para a missão. Os desafios da pasta da Justiça são imensos. Segurança pública, relação do Executivo com o… pic.twitter.com/9fkh2fiUi8 — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) January 11, 2024

Bom trabalho ao novo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowiski, nomeado hoje pelo presidente @LulaOficial, seu trabalho já foi reconhecido no STF, brilhante profissional e tem compromisso sólido com a nação brasileira. Ganha o país, ganha a justiça! 👏👏👏👏 pic.twitter.com/kVYgJ3WT6L — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 11, 2024

Substituição no time do presidente Lula: sai um democrata, defensor da justiça e dos direitos humanos, entra um democrata, defensor dos direitos humanos e da justiça!



Obrigado ao ministro @FlavioDino e seja bem-vindo nosso camisa 9 Lewandowski! pic.twitter.com/EA1Fm6bDQ8 — Alexandre Padilha (@padilhando) January 11, 2024

Desejo um ótimo trabalho ao novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e ao futuro ministro do STF, Flávio Dino. Dois profissionais admiráveis e com plena capacidade de conduzir suas funções com responsabilidade e compromisso com o povo brasileiro.



📷 Ricardo Stuckert pic.twitter.com/65YsSKUzTC — Janja Lula Silva (@JanjaLula) January 11, 2024

Dou boas-vindas ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Sem dúvida, um nome com todas as qualificações que o cargo exige e a experiência que o Brasil precisa. A Casa Civil está à disposição para apoiar e trabalhar junto com o novo ministro. pic.twitter.com/01Bj8fhiMX — Rui Costa (@costa_rui) January 11, 2024

