Prisão de Jefferson caiu como uma bomba no Planalto, diz Bela Megale

247 - A prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e aliado de Jair Bolsonaro, colocou o Palácio do Planalto em clima de alta tensão, segundo a jornalista Bela Megale, do Globo .

Integrantes do governo vinham atuando para que Bolsonaro baixasse o tom das críticas contra o Judiciário, segundo a colunista. A prisão do bolsonarista, porém, “foi recebida como uma pá de cal sobre qualquer possibilidade de armistício”.

A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes um dia depois de o mesmo magistrado ter aceitado a abertura de inquérito contra Bolsonaro por divulgação de informações sigilosas da Polícia Federal pelo presidente.

