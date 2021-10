Protesto nacional pelo Fora Bolsonaro reúne 21 partidos neste sábado (2)

Apoie o 247

247 - A manifestação nacional contra Jair Bolsonaro marcada para este sábado (2) reunirá 21 partidos políticos, sociedade civil, movimentos populares, além de ativistas e artistas, no país. As lideranças políticas dos partidos PT, Cidadania, DEM, MDB, PC do B, PDT, PL, Podemos, Solidariedade, PSD, PSB, PSDB, PSL, PSOL, PV, Rede, UP, PCB, PSTU, PCO e Novo confirmaram participação. Estão previstos pelo menos 260 atos em 251 cidades e 15 países. Será o sexto protesto da Campanha Fora Bolsonaro, que acontece desde 29 de maio.

Também estarão presentes representantes de entidades como Direitos Já, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Acredito, UNE, Coalizão Negra por Direitos e de centrais sindicais.

De acordo com o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, "cada dia que Bolsonaro permanece no governo é mais miséria, mais desemprego e mais morte". "E não há tarefa mais importante para nós trabalhadores do que por fim a esse governo genocida e que extermina o futuro e os sonhos da classe trabalhadora brasileira", afirmou.

Os atos terão a presença de lideranças como Fernando Haddad, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), o presidente nacional da sigla pedetista, Carlos Lupi, o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), bem como o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Também confirmaram presença o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos (PSOL), o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira , Juliano Medeiros (PSOL), Manuela D’Ávila (PCdoB), Orlando Silva (PCdoB), Alessandro Molon (PSB), Tabata Amaral (PSB), Erica Malunguinho (PSOL), Marina Helou (Rede), entre outros.

Bolsonaro é alvo de mais de 120 pedidos de afastamento. No dia 30 de junho um superpedido de impeachment contra ele foi protocolado na Câmara dos Deputados. A ideia foi unificar os argumentos de todos os pedidos para que ele saia do cargo.

Pesquisa PoderData, feita de 27 a 29 de setembro, apontou que 58% dos brasileiros reprovam o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro.

Confira a lista dos atos:

Norte

AC – Rio Branco – Gameleira | 16h

AM – Manaus – Caminhada Praça da Saudade | 15h

AM – Presidente Figueiredo – Praça da Saudade | 16h

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Altamira – Praça do Mathias | 17h

PA – Ananindeua – Mercado Central | 8h (Ato em 01/10)

PA – Cametá – Praça das Mercês | 8h

PA – Bragança – Praça das Bandeiras | 8h

PA – Belém – Caminhada Mercado de São Brás | 8h

PA – Marabá – Praça do Lions Clube (Núcleo Cidade Nova) | 8h

PA – Redenção – Praça das Promessas Setor S. Dumont | 16h

PA – Santarém – Praça do Pescador | 16h

PA – Santarém – Curuai – Pista de Pouso Vila Curuai | 17h

PA – Sousa – Ato Político Cultural | 20h30 (Aguardando Infos)

RO – Ji-Paraná – Início da Av. Brasil | 8h30

RO – Ouro Preto do Oeste – Espaço Verde do SINTERO | 9h30

RO – Porto Velho – Praça das 3 Caixas D’Água | 15h

RR – Boa Vista – Centro Cívico | 9h

TO – Araguaína – Praça São Luis Orione | 9h

TO – Palmas – Avenida JK | 8h30

Nordeste

AL – Arapiraca – Praça da Antiga Prefeitura | 9h

AL – Delmiro – Praça do Bom Sossego | 8h

AL – Maceió – Praça Centenário | 9h

BA – Alagoinhas – Praça Praça Rui Barbosa | 9h

BA – Camaçari – Praça Montenegro | 9h

BA – Dias D’Ávila – Praça ACM em frente ao INSS | 9h

BA – Feira de Santana – Cidade Nova | 9h

BA – Jequié – Praça Rui Barbosa | 9h

BA – Ilhéus – Praça do Cayru | 9h

BA – Itabuna – Jardim do Ó – Centro | 9h

BA – Itapetininga – Residencial 12 de Dezembro | 15h

BA – Irecê – Praça do DERMIR | 8h30

BA – Juazeiro – Praça Dedé Caxias | 9h

BA – Monte Santo – Praça São Sebastião | 9h

BA – Paulo Afonso – Panfletagem Mercado CEAPA | 8h

BA – Prado – Mercado Municipal | 9h30

BA – Salvador – Campo Grande | 9h

BA – Senhor do Bonfim – Sindiferro | 9h

BA – Serrinha – Praça do Centenário | 8h

BA – Teixeira de Freitas – Praça da Bíblia | 18h

BA – Vitória da Conquista – Centro Cultural Glauber Rocha | 9h

CE – Fortaleza – Praça da Bandeira | 8h

CE – Juazeiro do Norte – Praça da Prefeitura | 8h

CE – Russas – Av. Dom Lino, em frente a Mega Pizzaria | 7h30

CE – Sobral – Praça de Cuba | 8h

CE – Vale do Jaguaribe – Av. Dom Lino, em frente a Mega Pizzaria | 7h30

CE – Viçosa do Ceará – Centro Em frente ao STTR | 8h

MA – Açailândia – Praça do Pinheiro | 18h30

MA – Bom Jardim – Praça do Mercado | 17h

MA – Caxias – Praça da Matriz | 9h

MA – Chapadinha – Av. Ataliba Vieira de Almeida, Campo Velho | 16h

MA – Imperatriz – Praça de Fátima | 16h30

MA – Pedreiras – Praça da Sucam | 17h

MA – Pinheiro – Feira Municipal | 8h

MA – Santa Inês – Caminhada Praça das Laranjeiras | 8h

MA – São Luís – Praça Deodoro | 8h30

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 9h

PB – Cajazeiras – Oiticicas | 9h

PB – João Pessoa – Caminhada Liceu Paraibano | 9h

PB – João Pessoa – Carreata Praça da Independência | 9h

PB – Sapé – Praça de Eventos Dr. João Úrsulo | 15h

PB – Souza – Praça da Matriz – Sarau | 20h

PB – Patos – Praça Cícero Supino (Praça do Guedes) | 8h

PE – Araripina – Trevo da Av. Florentino Alves Batista | 15h

PE – Belo Jardim – Praça dos Correios | 10h

PE – Caruaru – Em frente ao INSS | 9h

PE – Garanhuns – Caminhada Fonte Luminosa | 8h30

PE – Petrolina – Praça da Catedral | 8h

PE – Recife – Praça do Derby | 10h

PI – Parnaíba – Praça da Graça | 8h

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 9h

RN – Acari – Praça Otávio Lamartine | 7h30

RN – Currais Novos | 8h

RN – Macaíba – Feira | 8h

RN – Mossoró – Praça do Teatro Municipal | 8h

RN – Natal – Midway | 15h

RN – Parnamirim – Praça Paz de Deus, centro | 9h

SE – Aracaju – Bar da Draga, Coroa do Meio/Aju | 14h30

Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu Nacional | 15h30

GO – Alexânia – Bandeiraço e Panfletaço no Distrito de Olhos D’água | 9h

GO – Anápolis – Caminhada e Carreata Praça 31 de Julho (Praça da antiga Câmara Municipal) | 9h

GO – Cidade de Goiás – Praça do Chafariz | 9h

GO – Catalão – Praça Getúlio Vargas | 9h

GO – Cocalzinho de Goiás – Rua 9 de junho, concentração em frente a CEF | 10h

GO – Formosa – Praça Rui Barbosa | 16h

GO – Goiânia – Ato Político e Cultural Praça do Trabalhador | 8h

GO – Itumbiara – Ato no Viaduto da Av. Afonso Pena com BR 153 | 9h30

GO – Jataí – Aula Pública na Praça Diomar Menezes | 9h30

GO – Luziânia – Feira no Jardim Ingá | 9h

GO – Minaçu – Carreata Ginásio de Esportes | 10h

GO – Nova Veneza – Bandeiraço e Adesivaço Cond. Nova Itália | 8h

GO – Pirenópolis – Igreja Matriz | 17h

GO – São Francisco de Goiás – Bandeiraço e Panfletagem no Centro | 9h

GO – Santa Rosa de Goiás – Panfletaço na Feira da Praça Central | 10h

GO – Terezópolis de Goiás – Panfletaço na Prefeitura

MS – Campo Grande – Praça do Rádio | 9h

MS – Corumbá – Praça da Independência | 9h

MS – Dourados – Praça Antônio João | 8h

MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 15h

MT – Rondonópolis – Caminhada com concentração na UFR | 15h

Sudeste

ES – Vitória – Bicicletada Caminhada, Carreata e Motoata na UFES | 14h

MG – Arinos – Quadra de Esporte Crispim Santana (Ao Lado do Vale do Amanhecer | 16h

MG – Barbacena – Pontilhão | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 15h30

MG – Caratinga – Praça da Estação | 10h

MG – Coronel Fabriciano – Em frente à Prefeitura | 8h30

MG – Divinópolis – R. São Paulo, no quarteirão fechado | 9h

MG – Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 10h

MG – João Monlevade – Câmara Municipal | 9h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

MG – Montes Claros – Praça da Estação | 8h30

MG – Pará de Minas – Praça Padre José Pereira Coelho | 9h

MG – Passos – Praça da Prefeitura | 10h

MG – Ribeirão das Neves – Banco do Brasil Lagoinha | 9h

MG – Salinas – Praça do Mercado | 8h

MG – São João del Rei – Igreja São José Operário, Tejuco | 9h

MG – Teófilo Otoni – Praça Lions Club | 9h

MG – Tiradentes – Igreja Matriz | 16h

MG – Três Pontas | 15h (Aguardando Infos)

MG – Uberaba – Praça da Abadia | 9h

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes | 9h30

MG – Varginha – Praça do ET | 10h

MG – Viçosa – Praça Silviano Brandão | 8h30

SP – Águas de Lindóia – Praça Valdir Gomes de Morais

SP – Andradina – Carro de Som por toda a cidade

SP – Atibaia – Praça do Mercado Municipal | 9h30

SP – Araçatuba – Praça João Pessoa | 10h

SP – Botucatu – Praça do Bosque | 8h30

SP – Campinas – Largo do Rosário | 9h

SP – Embu das Artes – Praça das Artes | 10h

SP – Ilhabela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Itanhaém – Faixaço Passarela do Loty | 10h

SP – Guararema – Praça Deoclésia de Almeida Mello (Praça do Artesanato) | 9h30

SP – Jacareí – Parque da Cidade | 11h

SP – Jundiaí – Carreata Vetor Oeste | 13h

SP – Marília – Praça da Galeria Atenas | 9h30

SP – Praia Grande – Av. Min. Marcos Freire com Av. Julio Prestes de Albuquerque, Nova Mirim | 9h30

SP – Pindamonhangaba – Praça 7 de setembro | 14h

SP – Piracicaba – Terminal de ônibus – Central de Integração | 9h

SP – Porto Feliz – Praça Chapéu da Madre | 9h

SP – Ribeirão Pires – Esquenta na Estação de Trem Rumo a SP | 13h

SP – Ribeirão Preto – Esplanada do Teatro Pedro II | 9h

SP – Santa Cruz do Rio Pardo – Em frente à Igreja de São Benedito | 13h30

SP – Santos – Sambódromo na Av. Afonso Schmidt | 10h

SP – São Carlos – Praça do Mercadão | 9h

SP – São Paulo – MASP | 13h

SP – São Roque – Largo dos Mendes (com arrecadação de alimentos para doação) | 11h

SP – Sorocaba – Praça Central (Fernando Prestes) | 10h

SP – Taubaté – Esquenta na Antiga Praça da Eletro (Praça Monsenhor Silva Barros) | 9h

SP – Ubatuba – Passeata Trevo do Caiçara | 16h

RJ – Angra dos Reis – Praça do Papão | 9h

RJ – Cabo Frio – Praça Porto Rocha | 10h

RJ – Campos – Praça São Salvador | 9h

RJ – Macaé – Praça Veríssimo de Melo | 9h

RJ – Miguel Pereira – Em frente à Fornemat | 10h30

RJ – Niterói – Estação das Barcas | 16h (Ato em 01/10)

RJ – Nova Friburgo – Praça Dermeval Barbosa Moreira | 14h

RJ – Nova Friburgo – Em Lumiar, Cortejo na EUTERPE (Ato em 03/10)

RJ – Paty dos Alferes – Praça George Jacob Abdue (Praça do Fórum) | 9h30

RJ – Petrópolis – Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Resende – Mercado Popular | 10h

RJ – Rio das Ostras – PSF do ncora | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Caminhada e Palco Democrático Pela Vida Candelária até Cinelândia | 10h

RJ – Teresópolis – Carreata no Sakurá | 9h

RJ – Teresópolis – Ato Cultural Casa de Cultura Fátima | 10h

RJ – Valença – Grade da Catedral Centro | 10h

RJ – Volta Redonda – Bairro Retiro | 9h

Sul

PR – Antonina – Café com Democracia (traga sua caneca para o café e brinquedos para doação) Rua XV, próx. a Rodoviária | 10h

PR – Cascavel – em frente a Catedral | 9h

PR – Cornélio Procópio – Praça Brasil | 14h

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade UFPR | 16h

PR – Foz do Iguaçu – Caminhada Praça da Paz | 15h

PR – Foz do Iguaçu – Ato Político Praça da Paz | 18h

PR – Londrina – Calçadão em frente ao Ouro Verde | 15h

PR – Maringá – Praça Raposo Tavares | 15h

PR – Matinhos – Rotatória | 10h

PR – Pato Branco – Praça Presidente Vargas | 11h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna | 16h

PR – Pontal do Sul – Carreata saindo da Cohab de Pontal do Sul | 9h30

RS – Alegrete – Praça Nova | 9h30

RS – Alvorada – Em frente ao Sima, Rua Wenceslau Fontoura nº 105 | 10h

RS – Bagé – Praça do Coreto | 14h

RS – Cacequi – Praça Getúlio Vargas | 15h

RS – Cachoeira do Sul – Ato e Caminhada na Praça do Lambert | 9h30

RS – Caxias do Sul – Praça Dante | 10h30

RS – Camaquã – Esquina Democrática | 9h30

RS – Cruz Alta – Praça da Matriz | 9h30min

RS – Encruzilhada do Sul – Praça Central | 15h

RS – Erechim – Esquina Democrática | 14h

RS – Guaíba – Em frente à Prefeitura | 10h

RS – Gravataí – Em frente a RGE | 9h30

RS – Ijuí – Praça da República | 15h

RS – Imbé – Ponte Giuseppe Garibaldi | 14h

RS – Jaguarão – Praça do Regente | 14h

RS – Lajeado – Parque dos Dick | 15h

RS – Montenegro – Praça dos Ferroviários | 10h

RS – Novo Hamburgo – Praça do Imigrante | 10h

RS – Osório – Em frente a Rodoviária Velha | 10h

RS – Palmeira das Missões – Largo Alfredo Westphalen | 9h

RS – Passo Fundo – Praça da Mãe | 15h

RS – Pelotas – Mercado Público | 10h30

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 14h

RS – Rio Grande – Largo Dr. Pio | 10h

RS – Santa Cruz do Sul – Praça da Bandeira – 15h

RS – Santa Maria – Largo da Locomotiva | 14h

RS – São Francisco de Assis – Praça Independência | 14h

RS – São Lourenço do Sul – Panfletagem Feira Livre Praça Dedê Serpa | 9h

RS – Santana do Livramento – Esquina Democrática | 10h

RS – Santiago – Esquina Democrática | 14h

RS – Santo ngelo – Caminhada Catedral | 9h

RS – Santo ngelo – Ato na Praça do Brique | 11h

RS – São Leopoldo – Praça do Imigrante | 10h

RS – São Luiz Gonzaga – Praça da Matriz | 10h

RS – Torres – Praça XV | 15h

RS – Tramandaí – Ponte Giuseppe Garibaldi | 14h

RS – Uruguaiana – Antiga Estação Férrea | 14h30

RS – Venâncio Aires – Praça da Bandeira | 9h

SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Caçador – Largo Caçanjurê |10h

SC – Chapecó – Ato Praça Central | 9h30

SC – Criciúma – Rua da Arquibancada Parque das Nações | 9h30

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 14h

SC – Itajaí – Calçadão Hercílio Luz | 10h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 10h

SC – Lages – Praça do Antídio | 10h

SC – Palhoça – Praça 7 de Setembro | 9h

SC – Penha – Av. Alfredo Brunetti | 8h

SC – Timbó – Praça Frederico Donner (Em frente a Thapyoka) | 10h

SC – Tubarão – Rodoviária Velha | 9h

🌎🌍 No Exterior

🇩🇪 Alemanha – Berlim – Pariser Platz, próximo ao Brandemburger Tor | 12h às 14h (horário local)

🇩🇪 Alemanha – Berlim – Pariser Platz, próximo ao Brandemburger Tor | 14h30 às 17h (horário local)

🇩🇪 Alemanha – Colônia – Roncalliplatz ao lado da Catedral | 16h (horário local)

🇩🇪 Alemanha – Frankfurt – Römer | 16h às 17h30 (horário local)

🇩🇪 Alemanha – Freiburg – Passeata concentração na Europaplatz até Platz der Alten Synagoge no centro de Freiburg | 14h às 16h (horário local)

🇩🇪 Alemanha – Munique – Geschwister-Scholl-Platz | 11h às 12h30 (horário local)

🇦🇷 Argentina – Buenos Aires – (Aguardando Infos)

🇦🇹 Áustria – Viena – Platz Der Menchenrechte MQ/Mariahilferstrasse Wien | 14h (horário local)

🇧🇪 Bélgica – Bruxelas – (Aguardando Infos)

🇨🇦 Canadá – Vancouver – Art Gallery | 15h (horário local)

🇩🇰 Dinamarca – Aarhus – Møllepark (Coletivo Aurora) | 15h (horário local)

🇺🇸 EUA – Boston – (Aguardando Infos)

🇺🇸 EUA – Nova York – Union Square, Manhattan | 16h30 (horário local )

🇺🇸 EUA – Sul da Flórida – (Aguardando Infos)

🇪🇸 Espanha – Barcelona – Ramblas, saída do metrô Praça Catalunha, Fuente de Canalletes | 19h (horário local)

🇪🇸 Espanha – Madrid – En la Puerta del Sol | 18h (horário local)

🇪🇸 Espanha – Sevilha – Setas de Seville | 12h (horário local)

🇫🇷 França – Lille – La Grand Place próximo da Gare Lille-Flandres | 17h (horário local)

🇫🇷 França – Paris – Em frente ao Metrô Pierre et Marie Curie (L7) | 15h às 17h (horário local)

🇳🇱 Holanda – Haia – Embaixada do Brasil caminhada até Tribunal Internacional

🇳🇱 Holanda – Haia – Catshuis | 14h às 17h (horário local)

🇮🇪 Irlanda – Dublin – Spire of Dublin | 14h (horário local)

🇮🇹 Itália – Roma – Habicura Piazzale del Verano | 20h (horário local) (Ato 03/10)

🇵🇷 Porto Rico – San Juan – (Aguardando Infos)

🇵🇹 Portugal – Braga – Praça da República, em frente ao chafariz | 18h (horário local)

🇵🇹 Portugal – Lisboa – Praça D. Pedro IV (Rossio) | 17h (horário local)

🇵🇹 Portugal – Lisboa – Largo Camões | 18h (horário local)

🇵🇹 Portugal – Porto – Fonte dos Leões (Em frente à Reitoria)

🇵🇹 Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia, ao lado da Torre dos Clérigos | 16h

🇬🇧 Reino Unido – Inglaterra – Londres – Embaixada do Brasil | 12h (horário local)

🇨🇭 Suíça – Zurique – Landesmuseum (Flashmob) | 10h30 (horário local)

