PSB estuda lançar Ricardo Cappelli na disputa pela prefeitura do Rio

Agenda do Poder - Recém-saído da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça – na qual se notabilizou por ser o interventor na segurança pública do Distrito Federal após os atos golpistas de 8 de janeiro – Ricardo Cappelli poderá ser o candidato do PSB à prefeitura do Rio. A possível candidatura está sendo costurada pelo ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), que na última segunda-feira (29) compartilhou no X (antigo Twitter) a foto de Cappelli, que é carioca, com a frase: “RJ – Hora de separar os homens dos meninos”.

Integrantes do PSB avaliam que a ausência de um candidato do PT na sucessão municipal no Rio fortalece a alternativa Cappelli. Ainda mais no atual cenário eleitoral, que certamente terá a segurança pública como um dos temas predominantes. Justamente a área em que Cappelli se destacou no primeiro ano do governo Lula.

Ele era o número dois do ministro da Justiça, Flávio Dino, mas deixou o cargo esta semana com a mudança no comando da pasta. Ricardo Lewandowski assumirá nessa quinta-feira (1) como novo ministro, enquanto Dino tomará posse no Supremo Tribunal Federal (STF), no lugar da ex-ministro Rosa Weber.

Cappelli também poderá voltar ao Rio como secretário municipal: ele recebeu convite do prefeito Eduardo Paes para assumir a Secretaria Municipal de Ordem Pública. Caso aceitasse, a opção da candidatura seria abandonada, uma vez que Paes disputará a reeleição.

Cappelli, por enquanto, apenas diz que não definiu o que fará, nem tem pressa para decidir.

