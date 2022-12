PSB formaliza indicação de Márcio França para Ministério das Cidades

Proposta foi encaminhada em jantar com vice-presidente eleito Geraldo Alckmin edit

247 - O PSB oficializou o nome do ex-governador de São Paulo Márcio França como indicação do partido ao Ministério das Cidades no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta foi encaminhada em um jantar na noite desta quarta-feira (30) na sede da fundação da sigla, em Brasília, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) junto com a bancada da próxima legislatura.

Em declaração à Folha de S.Paulo, o futuro líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PSB-PE) confirmou a indicação, destacando que o Ministério das Cidades é onde o partido mais pode colaborar com o governo Lula.

