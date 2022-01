PSB volta a cobrar reciprocidade do PT nos estados para garantir apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente do PSB, Carlos Siqueira, voltou a sinalizar que o apoio de seu partido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depende de concessões em vários estados. "Nas relações pessoais e na relação política, existe uma coisa chamada reciprocidade. Estou confiante que chegaremos a um acordo em torno disso", disse ele ao jornalista José Matheus Santos , da Folha de S. Paulo.

"Em troca do apoio a Lula, o PSB quer o apoio do PT às candidaturas aos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Acre. As tratativas estão avançadas na maioria dos estados, mas encontram obstáculos do PT em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde havia resistências iniciais no PSB a um pacto com o partido de Lula em 2022. Mas a possibilidade de contar com o tempo de propaganda eleitoral do PT nas disputas majoritárias convenceu a maioria da ala do PSB que era contrária à aliança. Os socialistas avaliam que é preciso ter inserções expressivas no rádio e na televisão para tornar as suas candidaturas competitivas, à exceção de Pernambuco, onde já governa desde 2007", escreve o repórter.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE