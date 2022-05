PSDB tenta tirar Doria hoje da disputa presidencial sem briga na justiça

Apoie o 247

247 – A pré-candidatura do ex-governador paulista João Doria enfrenta hoje um teste decisivo. "A cúpula do PSDB deve se reunir hoje com o ex-governador João Doria para tentar convencê-lo a desistir da disputa presidencial e da possibilidade de judicializar sua candidatura. A estratégia dos dirigentes partidários é evitar com que o embate se estenda até a convenção partidária, entre julho e agosto, além de deixar claro que o seu próprio partido avalia a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como mais viável para enfrentar o cenário de polarização", informam os jornalistas Gustavo Schmitt e Eduardo Gonçalves, em reportagem publicada no jornal O Globo. "A conversa, que deve ser em São Paulo, antecede outro encontro da Executiva marcado para amanhã, quando Tebet deve ser avalizada, ou não, pela direção tucana", acrescentam.

Responsável pela articulação do golpe de estado de 2016, que devastou a economia e destruiu a imagem do Brasil, o PSDB está se esfacelando. O ex-governador Geraldo Alckmin migrou para o PSB, para ser vice de Lula. O ex-chanceler Aloysio Nunes já declarou apoio a Lula no primeiro turno. E muitos parlamentares tucanos, que sabotam a candidatura Doria, na prática querem se aliar ao bolsonarismo.

