PSOL aprova pré-candidatura de Guilherme Boulos ao governo de São Paulo

Boulos afirmou que pretende construir uma "unidade" com outros partidos e políticos de esquerda do estado

Por José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato - O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, foi oficializado como pré-candidato do PSOL ao governo do estado de São Paulo nas eleições de 2022. A decisão foi tomada pelo partido durante congresso estadual realizado na tarde deste domingo (12).

Nas eleições de 2020 à Prefeitura de São Paulo, Boulos ficou em segundo lugar, com 2,1 milhões de votos (41% dos votos válidos) no segundo turno, contra o candidato do PSDB, Bruno Covas. O líder do MTST também foi candidato à Presidência da República em 2018, quando teve 617 mil votos (menos de 1% dos votos válidos).

Em nota, Boulos afirmou que pretende construir uma "unidade" com outros partidos e políticos de esquerda do estado. No comunicado, ele não citou a possível candidatura do PT ao Palácio dos Bandeirantes, que pode lançar o ex-prefeito Fernando Haddad ao cargo.

"Essa decisão dá sequência ao nosso projeto de ter uma candidatura de esquerda forte no ano que vem. A tarefa agora é construir uma unidade com todas as forças do nosso campo em torno de um programa comum, sem hegemonismo e com muito diálogo", disse Boulos.

Uma das pesquisa eleitorais mais recentes, divulgada pela Exame/Ideia, com 1.000 pessoas entrevistadas por telefone, de 22 a 24 de junho, mostra que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) seria o nome com mais chances de vencer as eleições ao governo do estado de São Paulo, se elas acontecessem hoje.

Na simulação do primeiro turno, Alckmin tem 17% das intenções de voto, empatado dentro da margem com Márcio França (PSB) (14%), Fernando Haddad (PT) e Boulos. No segundo turno, Alckmin (que deve trocar o PSDB pelo PSD) vence em todos os cenários.

