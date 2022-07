PSOL cria protocolo de segurança para seus parlamentares

Apoie o 247

247 - O PSOL criou, por meio da Secretaria de Segurança Militante do partido, um protocolo de segurança para as eleições deste ano, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (21) pela coluna Painel.

Em reunião em 8 de julho, o partido apontou 28 casos de detentores de mandatos que sofreram ameaças recentes, incluindo assédio, agressões, ameaças de morte, tentativas de atentados e perseguição. A maioria são mulheres, negros e LGBTs.

Entre as ameaçadas, estão as deputadas federais Talíria Petrone (RJ) e Vivi Reis (PA), as deputadas estaduais Erika Malunguinho (SP) e Renata Souza (RJ).

A lista com os casos de ameaças foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e às presidências da Câmara e Senado, entre outros órgãos.

