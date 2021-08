PSOL decide em setembro se partido terá candidato próprio ou apoiará Lula

Se o grupo majoritário vencer a eleição para o comando do PSOL em setembro, existe maior chance de aliança formal com o ex-presidente Lula edit

247 - O PSOL deve decidir nos dias 25 e 26 de setembro se formará aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou se terá candidatura própria ao Palácio do Planalto em 2022.

Nos dois dias acontecerá a eleição para o comando do partido. De acordo com a coluna Painel, se o grupo majoritário vencer, existe maior chance de aliança formal com Lula. Estão nessa ala, entre outros, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, o deputado federal Ivan Valente (SP) e o presidente da sigla, Juliano Medeiros.

O grupo que deve concorrer pelo comando do PSOL tem Luciana Genro (RS) e Glauber Braga (RJ). Os dois defendem candidatura própria do partido.

