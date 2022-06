Psol e Rede avaliam recuar de veto a alianças com partidos "da velha direita neoliberal"

Apoie o 247

247 - Dirigentes do Psol e da Rede Sustentabilidade já avaliam recuar do veto a alianças com partidos classificados como "da velha direita neoliberal" e da base de Jair Bolsonaro, entre eles PSDB, MDB e PSD. O veto foi aprovado em assembleia pela federação entre Psol e Rede e gera entraves em estados como Rio de Janeiro e São Paulo.

No Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB), apoiado pela federação Psol/Rede, tem conversas avançadas para que César Maia (PSDB) seja vice na chapa pelo governo. O diretório estadual do partido já se posicionou contra a aliança com os tucanos. Em São Paulo, a candidatura de Fernando Haddad (PT), também apoiada pelo Psol, vem tentando atrair o PSD.

De acordo com a resolução sobre a política de alianças da federação Psol/Rede, aprovada no dia 9 de junho, estão vetadas alianças eleitorais nos estados “com partidos da base de apoio a Bolsonaro, tais como PL, PP, PR, PTB, PSD e outros”. Além disso, a federação proíbe coligações “com os velhos partidos da direita neoliberal, como MDB, PSBD, União Brasil, Podemos, Avante e Novo".

Entretanto, o presidente do Psol, Juliano Medeiros, já sinaliza que o partido pode recuar da proibição em função de algumas candidaturas específicas. "Vamos avaliar caso a caso", disse Medeiros, segundo o jornal O Globo.

Na mesma linha, a vice-presidente da federação, Heloísa Helena (Rede), afirmou que até o momento as alianças das chapas com PSDB e PSD ainda não foram negociadas entre as partes. "Minha mãe sempre dizia 'Cada dia com sua agonia'. Portanto, quando o assunto for tratado entre candidaturas e a federação, o assunto será debatido", disse ela.

