PT aprova apoio a Marcelo Freixo na disputa pelo governo do Rio de Janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro aprovou neste domingo o apoio à candidatura de Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do Estado.

Apoio a Freixo foi quase unânime. Recebeu 52 dos 55 votos.

O diretório também aprovou a candidatura de Lula a presidente e de André Ceciliano a senador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mais recente pesquisa da Quaest, o cenário mais provável de primeiro turno mostra o atual governador, Cláudio Castro, com 22% das intenções de voto; Freixo,18%; Rodrigo Neves (PDT), 10%; Felipe Santa Cruz (PSD), 3%; e Paulo Ganime (Novo), 2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brancos e nulos somam 35%, e indecisos, 11%. Como a margem de erro é de 2,8 pontos para mais ou para menos, Castro e Freixo estão tecnicamente empatados.

Em simulação de segundo turno, Freixo aparece na frente de Castro quando tem seu nome associado ao de Lula: 41 a 36%. Castro é apoiado por Jair Bolsonaro, e esse resultado também é obtido com base na associação de seu nome ao do presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Já quando os dois são desvinculados de seus presidenciáveis, Castro pontua 34%, ante 30% do adversário. Ou seja, Lula é capaz de dar 11 pontos ao seu apadrinhado, enquanto Bolsonaro é mais irrelevante para o segundo turno – o que demonstra que sua influência para o governador é mais decisiva no primeiro, quando lhe dá uma base", informa a revista Veja.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE