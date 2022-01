PT avalia pedir CPI para apurar consultoria de Moro à Alvarez & Marsal

Líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG) diz avaliar a situação com o secretário e presidenta do partido, Gleisi Hoffmann edit

247 - O PT avalia pedir investigação parlamentar, através de uma CPI, para apurar a consultoria do ex-juiz parcial Sergio Moro à Alvarez & Marsal, empresa que lucrou com as empresas quebradas pela Lava Jato . Moro foi contratado pela consultoria depois de ter sido juiz de casos que levaram essas empresas a situações de quase falência.

Na quinta-feira (20), o Tribunal de Contas da União, através do ministro Bruno Dantas, decidiu retirar o sigilo dos documentos relacionados ao salário de Moro. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG), solicitou formalmente que o TCU compartilhe o processo que investiga Moro.

“Acabei de ligar para o deputado Paulo Teixeira, secretário-geral do PT. Ele falou que vai pedir uma CPI. Vou me reunir com ele e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para avaliar a situação”, afirmou o parlamentar, segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles .

Veja os valores recebidos pela Alvarez & Marsal

Segundo a tabela de pagamentos feitos à Alvarez & Marsal no Brasil como administradora judicial, a que o Brasil 247 teve acesso, 75% deles são provenientes de empresas quebradas pelas investigações da Lava Jato, que tinha em Sérgio Moro o juiz principal, na 13ª Vara Federal de Curitiba.

O Grupo Odebrecht é o principal cliente. A Alvarez & Marsal recebeu por mês R$ 1 milhão da Odebrecht e da Atvos (antiga Odebrecht Agroindustrial). Além disse, a empresa também auferiu R$ 150 mil da Galvão Engenharia; R$ 115 mil do Estaleiro Enseada (que tem como sócias Odebrecht, OAS e UTC); e R$ 97 mil da OAS.

