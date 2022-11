PT caminha para fechar acordo com Lira, mas vai disputar comando da CCJ com o PL

No desenho atual da aliança em negociação com Lira, a comissão mais importante fica com o PL de Bolsonaro, maior partido da futura oposição a Lula edit

247 - As negociações indicam que a bancada do PT deve fechar um acordo para apoiar a reeleição do deputado Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara, mas o partido do futuro presidente da República quer disputar um posto de comando importante na Casa: a coordenação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante.

No desenho atual da aliança em negociação com Lira, no entanto, o colegiado ficaria com o PL, partido de Jair Bolsonaro e maior legenda da futura oposição a Lula e que terá a maior bancada na próxima legislatura (99 deputados), informa reportagem de Natália Portinari, do Globo .

Partidos do Centrão tentam um acordo para que a CCJ fique com o PL e haja um revezamento anual com o União Brasil, que formalizou na quarta-feira seu apoio ao deputado do PP. No próximo ano, a sigla comandaria a Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Petistas, porém, resistem a essa composição e não querem ficar de fora do comando da comissão estratégica.

