PT cobra de Maia abertura do impeachment de Bolsonaro

247 - Lideranças do Partido dos Trabahadores (PT) usaram suas redes sociais para cobrar que Rodrigo Maia, que termina seu mandato como presidente da Câmara nesta segunda-feira (1), tome uma atitude “corajosa”e enfrente Jair Bolsonaro, abrindo o processo de impeachment contra ele.

Até o momento o parlamentar segura mais de sessenta pedidos que clamam a urgente saída do extremista da presidência.

As lideranças do PT fazem coro com outros milhares de brasileiros que subiram a #coragem Maia nos assuntos mais comentados do Twitter.

Veja suas postagens:

