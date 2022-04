PT deve mudar comunicação da pré-campanha de Lula

Apoie o 247

247 – O Partido dos Trabalhadores deve realizar ajustes na comunicação da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há insatisfações internas com as primeiras peças produzidas pela empresa MPB Estratégia, do marqueteiro Augusto Fonseca, contratado por Franklin Martins, e com o custo estimado para a campanha, de R$ 45 milhões.

“Estamos discutindo a estrutura de comunicação tanto do partido como da campanha. Vamos tomar medidas que acharmos necessárias para ajustar, mas isso não é um problema relevante”, disse Gleisi. “Estamos negociando. Obviamente que tenho dito que sempre vamos negociar preços dentro das nossas condições e das regras da legalidade. Estamos nesse processo”, acrescentou, segundo reportagem publicada pelo Valor Econômico.

Há também dificuldades de relacionamento entre o ex-ministro Franklin Martins, responsável pela comunicação de Lula, e o secretário nacional de comunicação do partido, Jilmar Tatto.

