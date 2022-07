PT e PDT pedem que TSE retire do ar vídeo de encontro de Bolsonaro com embaixadores

Apoie o 247

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou Representação Eleitoral contra Jair Bolsonaro nesta terça-feira (19) pedindo que haja retirada dos vídeos da reunião do chefe do Planalto com embaixadores no Palácio da Alvorada nesta segunda. O vídeo está publicado nas redes sociais de Bolsonaro e no canal oficial da TV Brasil no YouTube.

No encontro, Bolsonaro voltou a repetir diversas acusações contra a lisura das eleições e a segurança das urnas, que já foram desmentidas diversas vezes pela Justiça Eleitoral.

Na ação, assinada pelos escritórios Teixeira Zanin Martins e Aragão e Ferraro Advogados, o PT afirma que o Presidente da República incorreu em propaganda eleitoral antecipada por forma e meio proibido em lei, pois estaria propagando fake news e se utilizando de propriedade pública para tal.

Além disso, a agremiação afirma que Bolsonaro voltou a se utilizar da "TV Brasil", vinculada à Agência Brasileira de Comunicação (EBC), para divulgar mentiras, além de difundir imagens suas durante as "motociatas" que vem promovendo por todo o país.

A representação também solicita que seja determinado que o presidente se abstenha de propagar tais informações falsas e pague uma multa no valor de R$ 25 mil.

PDT

O PDT pediu para que o Facebook e o Instagram retirem as publicações nas páginas do presidente. A sigla também pede à Corte eleitoral que a plataforma, o PL e o presidente sejam multados, "em patamar máximo", devido à veiculação de propaganda antecipada negativa.

"Saliente-se, por relevante, que, por figurar como Chefe de Estado, as falas do Senhor Jair Messias Bolsonaro têm capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, ainda mais quando o conteúdo é difundido através de redes sociais, que possuem um alto alcance entre os usuários", diz a legenda.

