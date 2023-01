PT escolhe Rui Falcão para presidir a CCJ da Câmara em 2023

Apoie o 247

ICL

247 - O PT escolheu o deputado federal Rui Falcão (SP) para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara dos Deputados, no primeiro ano do governo Lula, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

O partido fechou acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para presidir a CCJ em 2023. Vale lembrar que a Comissão é responsável por análisar todos os projetos apresentados na Câmara e determinar o ritmo de tramitação antes dos projetos irem à votação.

Rui Falcão foi coordenador da comunicação da campanha de Lula à presidência da República em 2022. Internamente, ele pertence à corrente Novo Rumo do PT, e a coluna aponta que sua indicação equilibra a correlação de forças no partido, dado que a linha majoritária é a CNB.

