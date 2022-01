PT fará campanha para atrair juventude de 16 a 18 anos para as eleições de 2022

Objetivo é garantir vitória em primeiro turno, com os votos de jovens que ainda eram crianças quando Lula era presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 – O Partido dos Trabalhadores fará uma grande aposta numa parcela do eleitorado que não chegou a vivenciar diretamente os benefícios dos governos Lula: os jovens que estarão aptos a votar a partir dos 18 anos e que eram crianças quando o ex-presidente deixou o poder. É o que informa a coluna Painel .

"O PT prepara o lançamento de campanha para estimular jovens de 16 a 18 anos a tirar o título de eleitor. Pesquisas internas da sigla apontam que Lula tem apresentado bons índices de aceitação nessa faixa etária e a ideia é fazer uma série de iniciativas para consolidar o petista nesse grupo da população. A campanha pretende resgatar feitos dos governos do PT para conquistar os jovens que, na época da gestão de Lula, ainda eram crianças", escreve o jornalista Guilherme Seto.

A juventude, atingida pela falta de perspectivas de futuro e incomodada com o reacionarismo do governo atual, é um dos grupos sociais com maior rejeição a Jair Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE