PT não irá apoiar CPI da Petrobrás: “cortina de fumaça”

“Eu não apoio a CPI e o PT também não apoia”, disse a deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A bancada do PT na Câmara dos Deputados se reúne, nesta terça-feira (21), e deverá formalizar a decisão de rejeitar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobras. A instauração do colegiado foi sugerida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) após anúncio da petroleira de novo aumento nos combustíveis.

Conforme apurado pelo Metrópoles, a tendência é de que a bancada seja contra a CPI da Petrobras. A avaliação é de que a instalação do colegiado não irá contribuir para a solução para a crise.

A informação foi confirmada pelo líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG) e pela presidente nacional do partido, a também deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). “Eu não apoio a CPI e o PT também não apoia”, cravou Gleisi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nosso objetivo é acabar com com PPI que não deixa baixar os preços dos combustíveis e o que o Bolsoanaro quis fazer é demagogia para acabar com a Petrobras”, defendeu Lopes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE