PT reforça promessa de apoio a Boulos na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024

Apoie o 247

ICL

247 – A consolidação da aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-governador Geraldo Alckmin, que fortalece a candidatura de Fernando Haddad, do PT, em São Paulo, provoca um outro movimento em paralelo. De acordo com a coluna política do jornal Estado de S. Paulo, o PT reforçou a promessa de apoio a Guilherme Boulos, do Psol, para que ele dispute a prefeitura de São Paulo, em 2024. Com isso, ele sairia da disputa ao Palácio dos Bandeirantes, ampliando as chances de vitória de Haddad.

Até agora, no entanto, o Psol resiste a abrir mão da candidatura própria em São Paulo. Pesquisa Datafolha divulgada no dia 18 de dezembro mostra que o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) lidera com 28% de intenções de votos para o governo de São Paulo, no cenário sem o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), que é cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula.

Segundo o Datafolha, sem Alckmin na disputa, Haddad aparece em primeiro, com 28% de intenções de voto. Márcio França (PSB)(PSB) aparece em segundo, com 19%; Guilherme Boulos (PSOL) vem em terceiro, com 11%; Tarcísio de Freitas (sem partido) em quarto, com 7% e Rodrigo Garcia (PSDB) em quinto, com 6%. Em seguida aparecem Arthur do Val (Patriota), com 3%; Abraham Weintraub (sem partido) e Vinicius Poit (Novo), ambos com 1%. Brancos e nulos, 21% e indecisos, 4%.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE