PT reserva Avenida Paulista para festa da vitória de Lula

247 - O diretório estadual do PT de São Paulo conseguiu aval da Justiça para usar a Avenida Paulista no próximo domingo, após o horário de votação. Em decisão liminar nesta sexta-feira (30), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) autorizou o partido a reunir apoiadores no dia das eleições a partir das 20h30min.

A decisão é válida caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a disputa presidencial em primeiro turno ou a eleição se estenda para o segundo turno. No entanto, a presença do ex-presidente no local é esperada apenas na hipótese de ele liquidar o pleito no domingo.

A utilização da Paulista também vinha sendo cobiçada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que só terão direito de se manifestar em uma das mais importantes vias da capital se o ocupante do Palácio do Planalto for reeleito no domingo, cenário improvável, segundo todas as pesquisas.

