PTB faz proposta de filiação a Bolsonaro

247 - O PTB, presidido pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson (RJ), apresentou a Jair Bolsonaro uma proposta de filiação. A previsão de que ele terá poder de escolha de candidatos da legenda para o Senado. De acordo com a proposta, Bolsonaro teria o poder de indicar aliados para cargos de destaque na executiva nacional da legenda. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

O texto foi apresentado no começo da semana a um interlocutor do de Bolsonaro, já que ele estava em viagem nos Estados Unidos.

A Polícia Federal prendeu Roberto Jefferson, no dia 13 de agosto, no âmbito do inquérito da milícia digital responsável por fake news e ataques à democracia.

