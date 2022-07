Quaest indica antibolsonarismo maior do que antipetismo

De acordo com os números, 51% dos eleitores afirmaram que têm medo da continuidade do governo de Jair Bolsonaro edit

247 - Pesquisa da Quaest mostrou esta semana que, atualmente, o antibolsonarismo é maior na comparação com o antipetismo. Eleitores tiveram de responder à pergunta: "o que você tem mais medo?". De acordo com os números, 51% afirmaram que é da continuidade do governo de Jair Bolsonaro e 35% da volta do PT; 7% responderam temer ambos.

A Quaest perguntou se Bolsonaro merece um segundo mandato: 59% responderam que não, segundo informações publicadas neste sábado (9) pela Coluna do Estadão.

Na pesquisa, divulgada na última quarta-feira (6), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 45% das intenções de voto. Todos os outros candidatos somados têm 42%.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

