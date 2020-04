Quanto maior a escolaridade, pior a avaliação da atuação de Bolsonaro na crise do coronavírus, diz pesquisa

Entre as pessoas com Ensino Superior completo chega a 46% a avaliação de ruim e péssimo do governo Jair Bolsonaro na gestão da crise do coronavírus, de acordo com a Pesquisa Fórum, realizada pela Offerwise edit

247 - A Pesquisa Fórum, realizada pela Offerwise, apontou que, entre as pessoas com o Ensino Fundamental completo, 40% consideram a atuação do governo como ótima ou boa nesta crise do coronavírus; 27% acham que é regular e 28% avaliam a gestão Bolsonaro na crise como ruim ou péssima.

A avaliação positiva também é de 40% entre os que possuem o Ensino Médio completo (40%), mas a desaprovação aumenta para 34% e 24% avaliam como regular.

Entre as pessoas com Ensino Superior completo a avaliação de ruim e péssimo chega a 46%. Neste segmento, avaliam positivamente a atuação do presidente 37% dos entrevistados e 17% consideram essa atuação como regular.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.